Завтра в Сабунчинском районе возникнут перебои в подаче газа

25 сентября в поселке Бакиханов Сабунчинского района ожидается проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.

25 сентября в поселке Бакиханов Сабунчинского района ожидается проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

С 10:00 25 сентября планируется приостановка газоснабжения на части улиц Н.Исмаилова и Ш.Камилова, на улицах Сюльх (2/10, 2/11, 1/5), В.Гасанова, Г.Балакишиева, А.Пери, Алибалаева, Достоевского, Г.Гараева, У.Гаджибекова, М.Магомаева, Т.Мустафаева, Дж.Шарифова и других.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.