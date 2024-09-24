О нас

Завтра в Сабунчинском районе возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Сабунчинском районе возникнут перебои в подаче газа 25 сентября в поселке Бакиханов Сабунчинского района ожидается проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.
Энергетика
24 сентября 2024 г. 21:06
Завтра в Сабунчинском районе возникнут перебои в подаче газа

25 сентября в поселке Бакиханов Сабунчинского района ожидается проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

С 10:00 25 сентября планируется приостановка газоснабжения на части улиц Н.Исмаилова и Ш.Камилова, на улицах Сюльх (2/10, 2/11, 1/5), В.Гасанова, Г.Балакишиева, А.Пери, Алибалаева, Достоевского, Г.Гараева, У.Гаджибекова, М.Магомаева, Т.Мустафаева, Дж.Шарифова и других.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabunçu rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi