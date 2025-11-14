Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон
Энергетика
- 14 ноября, 2025
- 13:00
С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.
Как сообщили Report ОАО "Азеристиликтеджхизат", в настоящее время теплом обеспечены 3 871 жилое здание, в том числе около 185 тыс. квартир, а также 449 образовательных учреждений (детские сады и школы), 152 медучреждения, 2 224 социальных и хозяйственных объекта.
Отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.
Для теплоснабжение 9 горных районов (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы) были введены в эксплуатацию 39 котельных и один отопительный пункт.
Последние новости
13:09
Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 годуВ регионе
13:09
АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларовФинансы
13:06
На Бали в ДТП погибли пять граждан КитаяДругие страны
13:05
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развитияВнешняя политика
13:04
В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливоЭнергетика
13:03
Лейла Алиева посетила гребную базу в МингячевиреВнутренняя политика
13:00
Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезонЭнергетика
12:58
Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с АрмениейВ регионе
12:55