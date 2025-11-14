Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:00
    С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.

    Как сообщили Report ОАО "Азеристиликтеджхизат", в настоящее время теплом обеспечены 3 871 жилое здание, в том числе около 185 тыс. квартир, а также 449 образовательных учреждений (детские сады и школы), 152 медучреждения, 2 224 социальных и хозяйственных объекта.

    Отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.

    Для теплоснабжение 9 горных районов (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы) были введены в эксплуатацию 39 котельных и один отопительный пункт.

    отопление ОАО "Азеристиликтеджизат"
