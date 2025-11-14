Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

С 15 ноября в Азербайджане начинается очередной отопительный сезон.

Как сообщили Report ОАО "Азеристиликтеджхизат", в настоящее время теплом обеспечены 3 871 жилое здание, в том числе около 185 тыс. квартир, а также 449 образовательных учреждений (детские сады и школы), 152 медучреждения, 2 224 социальных и хозяйственных объекта.

Отопительный сезон "Азеристиликтеджхизат" в горных районах республики начинается 1 ноября и длится до 1 мая , в остальных длится с 15 ноября по 15 апреля.

Для теплоснабжение 9 горных районов (Шуша, Габала, Губа, Гусар, Хачмаз, Сиязань, Шабран, Лерик, Шамахы) были введены в эксплуатацию 39 котельных и один отопительный пункт.