Завершено 83% работ по проекту "Шахдениз-2"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2016 года реализация проекта "Шахдениз-2" в азербайджанском секторе Каспийского моря успешно продолжается.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan, в настоящее время завершено 83% работ, включая работы по инжинирингу, поставкам и строительству, что соответствует плану по добыче первого газа в 2018 году.

Отмечается, что на всех строительно-монтажных и производственных объектах на суше и на море, в том числе на Сангачальском терминале, участке ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований и вдоль маршрута трубопровода продолжаются крупномасштабные работы.

В сентябре состоялась церемония отправки в море опорного блока разведочной платформы и стояка проекта "Шахдениз-2" на Бакинском заводе глубоководных оснований, в которой принял участие президент Ильхам Алиев. Работы по перевозке блока, спуску его на воду, размещению успешно завершены, работы по установке его на опорах продолжаются.

Отмечается, что трубоукладчик "Исрафил Гусейнов" завершил комплексную установку четырех подводных трубопроводов на северном и западном крылах "Шахдениз". В настоящее время судно осуществляет установку 32-дюймовых экспортных газопроводов. Работы продлятся до первого квартала 2017 года.

Продолжаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию судна для подводного строительства "Ханкенди". После завершения этих работ новое судно отправится на "Шахдениз-2" для строительства подводных сооружений.

В третьем квартале 2016 года в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана.