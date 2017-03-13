Завершено 75% работ по участку TANAP до Эскишехира

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Завершено 75% работ по участку Трансанатолийского трубопровода (TANAP) до Эскишехира (Фаза-0).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол в интервью Al-Jazeera.

По его словам, вместе с Фазой-1 в общей сложности по проекту завершено 65% работ: “TANAP строится в две фазы. Первая фаза предполагает прокладку 56-дюймового трубопровода протяженностью 1 334 км. В рамках этой фазы строится трубопровод от турецко-грузинской границы до Эскишехира. Работы планируется завершить к концу июня 2018 года и передать трубопровод в управление BOTAŞ. В первый год Турции будет поставляться 2 млрд кубометра газа. В течение последующих трех лет поставки увеличатся до 6 млрд кубометров. Фаза-1 предполагает прокладку 48-дюймового трубопровода, строительство двух измерительных станций и двух 36-дюймовых ниток через пролив Дарданеллы”, - напомнил С.Дюзйол.

Гендиректор TANAP сообщил, что для строительства подводной части трубопровода летом этого года на территорию будет доставлено специальное судно. По его словам, участок по дну Дарданеллы планируется завершить летом: “Поставки газа в Европу предположительно начнутся в 2020 году. Мы планируем завершить работы раньше, к середине 2019 года. Однако чувствуем, что работы по TAP не успеют завершить к этой дате”.