Заур Гахраманов: SOCAR направил предложение о приобретении газораспределительных активов компании EWE в Турции

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила предложение о приобретении газораспределительных активов немецкой компании EWE A.G. в Турции.

Как сообщает Report, об этом рассказал агентству Anadolu Заур Гахраманов, генеральный директор компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочки" SOCAR в Турции.

"Инвестиционная цепочка SOCAR в Турции сформирована в нефтехимическом, нефтеперерабатывающем секторах и секторе природного газа. Для завершения этой цепочки мы предложили немецкому EWE приобрести его газораспределительные активы в Турции. Распределение природного газа станет одной из областей, которая "замкнет" нашу инвестиционную цепочку в Турции. Мы считаем, что у нас есть шанс получить акции", - добавил он.

По его словам, объем операций по распределению газа компанией EWE составляет 1 млрд кубометров в год.

"Этого объема недостаточно для нас. На Petkim и НПЗ STAR предусмотрено потребление около 3,5-4 млрд кубометров газа, что равно 7-8% общего потребления газа в Турции. Поэтому мы намерены интегрировать распределение природного газа в нашу деятельность и планируем осуществить это в 2019 году", - сказал З.Гахраманов.