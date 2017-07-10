Заур Гахраманов: Рациональное использование имеющихся энергетических ресурсов - основное направление деятельности SOCAR Turkey

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Рациональное и плодотворное использование имеющихся энергетических ресурсов является основным направлением деятельности SOCAR Turkey – дочерней структуры Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор SOCAR Turkey A.Ş. Заур Гахраманов в интервью DailySabah.

По его словам, компания выбрала два направления для обеспечения устойчивости: “Одно из них – рациональное использование имеющихся ресурсов, второе – использование альтернатив".

Представитель SOCAR отметил, что начавшийся сегодня в Стамбуле международный нефтяной конгресс носит важное значение для обсуждения актуальных вопросов и налаживания будущих связей: “Верю, что мы сможем построить мосты между нефтяной и газовой промышленностью, компаниями и их дольщиками, странами и корпорациями, производством и окружающей средой, и этот конгресс откроет возможности для достижения наших целей”.

З. Гахраманов коснулся и других проектов Азербайджана в Турции: “Инвестиции SOCAR в Турцию достигают 18 млрд долларов. В НПЗ STAR с производственной мощностью 10 млн тонн вложено 6 млрд долларов, 90% работ уже выполнено. Запуск завода планируется уже в будущем году. Предприятие компенсирует 50% спроса на энергию в Турции”.