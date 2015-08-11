​Затраты на Южно-Кавказский трубопровод в этом году составили 580 млн. долларов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года операционные расходы на Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ) составили примерно 22 млн. долларов, капитальные расходы - 559 млн. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора проекта - компании BP-Azerbaijan.

По информации, за первые шесть месяцев среднесуточная пропускная способность ЮКТ составила 20,34 млн. кубометров газа.

Отметим, что ЮКТ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Добавим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

В отчете компании по поводу проекта расширения ЮКТ говорится, что процесс приобретения земельных участков вдоль первых 200 км маршрута трубопровода завершен, сейчас идут работы в направлении приобретения земельных участков вдоль остальной части маршрута.

По информации, в первом полугодии текущего года осуществлены сварочные работы на участке трубопровода протяженностью 10 км, также ранее намеченного срока на расстоянии 7 км вдоль маршрута размещены сегменты труб.

В Грузии продолжается строительство 1-й и 2-й компрессорных станций, установки по контролю и регулированию давления, также идут подготовительные работы по прокладке линии трубопровода.

Напомним, что основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), AzCQBK (10%), "SGCMidstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%), и TPAO (19%).