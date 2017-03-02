Запасы сырой нефти США достигли исторического максимума

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти США за неделю с 18-го по 24 февраля увеличились на 1,501 млн баррелей, превысив 520 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, эти данные опубликовала Энергетическая информационная администрация (EIA – независимое агентство в составе министерства энергетики США).

Таким образом, запасы сырой нефти в США выросли восьмой раз подряд, достигнув нового исторического максимума. Отметим, что объем ежесуточной добычи повысился на 31 тыс. баррелей – до 9,032 млн баррелей. Напомним, что максимальный показатель ежесуточной добычи был зафиксирован в июне 2005 года (9,606 млн баррелей).