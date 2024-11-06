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Запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,1 млн баррелей

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,1 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,1 млн баррелей и на 1 ноября составили 427,7 млн баррелей.
Энергетика
6 ноября 2024 г. 21:34
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,1 млн баррелей и на 1 ноября составили 427,7 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минэнерго США.

Текущий объем запасов на 2% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года, уточнили в ведомстве.

На 19:35 по бакинскому времени январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизился на 0,87% - до $74,87 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в декабре снизилась на 0,65%, до $71,52 за баррель. К 21:19 стоимость Brent поднялась до $75,32 за баррель, а WTI - до $72,03 за баррель.

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