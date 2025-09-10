Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,94 млн баррелей
Энергетика
- 10 сентября, 2025
- 19:35
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей - до 424,6 млн.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго США.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения запасов на 1,1 млн баррелей.
Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 сентября, выросли на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 365 тысяч баррелей.
