Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,94 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей - до 424,6 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго США.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения запасов на 1,1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 сентября, выросли на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 365 тысяч баррелей.