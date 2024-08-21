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Запасы нефти в США снизились на 4,65 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 4,65 млн баррелей за неделю Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,65 млн баррелей - до 426,03 млн баррелей.
Энергетика
21 августа 2024 г. 19:38
Запасы нефти в США снизились на 4,65 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,65 млн баррелей - до 426,03 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Согласно статистике, товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей и составили 220,6 млн баррелей, коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,31 млн баррелей, до 122,81 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,8 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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