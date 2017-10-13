Запасы нефти и добыча в США сократились

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 30 сентября – 6 октября сократились на 2,7 млн баррелей или 0,6% и составили 462,2 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 1,991 млн баррелей. Отметим, что на предыдущей отчетной неделе нефтяные резервы снизились на 6 млн баррелей. Таким образом, за последние 2 недели снижение составило 8 млн баррелей.

Запасы бензина за отчетный период сократились на 1,13% или 2,49 млн баррелей, составив 216,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сохранение запасов бензина на прежнем уровне.

Добыча нефти снизилась на 0,85% или 81 тыс. баррелей, до 9,48 млн баррелей в день. Отметим, что максимального значения ежесуточная добыча в США достигла в первую неделю июня 2015 года, когда составила 9,61 млн баррелей в день. Сейчас этот показатель ниже рекордного на 130 тыс. баррелей или 1,35%.

Опубликованные данные не повлияли на нефтяные цены, которые сохранились в пределах 56 долларов за баррель.