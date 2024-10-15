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Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95% Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре на текущий момент является четвертым в истории для этого месяца, а закачка - на минимуме с 2011 года.
Энергетика
15 октября 2024 г. 11:15
Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95%

Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре на текущий момент является четвертым в истории для этого месяца, а закачка - на минимуме с 2011 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно данным на 13 октября, закачка газа в ПХГ стран ЕС составила 152 млн куб. м, а отбор голубого топлива - 54 млн куб. м.

Запасы в ПХГ превысили 95%, но уже значительно отстают от рекорда 2023 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене 440 долларов за 1 тыс. куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,07% (на 3,22 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,5 млрд куб. м газа.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 19%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации СПГ и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила 416 долларов за 1 тыс. куб. м, а в октябре - около 451 доллара.

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