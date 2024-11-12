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Замминистра: Зеленые инициативы Азербайджана нацелены на энергопереход

Замминистра: Зеленые инициативы Азербайджана нацелены на энергопереход "Зеленые" инициативы Азербайджана нацелены на энергопереход внутри страны, а также на экспорт "зеленой" энергии в Европу.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 19:45
Замминистра: Зеленые инициативы Азербайджана нацелены на энергопереход

"Зеленые" инициативы Азербайджана нацелены на энергопереход внутри страны, а также на экспорт "зеленой" энергии в Европу.

Как сообщает Report, об этом замминистра энергетики Орхан Зейналов сказал на мероприятии "Зеленый путь в Азербайджан 2030" в рамках климатической конференции COP29 в Баку.

По словам Зейналова, проекты в этой сфере развиваются в рамках международного сотрудничества.

На мероприятии замминистра представил стратегические цели страны по переходу на "зеленую" энергию и реализуемые в этом направлении проекты.

Зейналов также принял участие в мероприятии "Средиземноморский момент: ускорение к 1 ТВт возобновляемой энергии до 2030 года" в рамках COP29, где отметил, что Азербайджан, являясь инициатором "зеленых" энергетических коридоров и зон, добился прогресса в повышении энергобезопасности и предпринимает серьезные шаги по расширению "зеленой" энергетической инфраструктуры в регионе и мире.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan's green initiatives aim at energy transition
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini: “Azərbaycanın “yaşıl təşəbbüs”ləri enerji keçidinə yönəlib”

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