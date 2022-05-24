Замминистра: На освобожденных территориях будут активно использоваться ВИЭ

При восстановлении освобожденных территорий Азербайджана стоит задача по созданию "зоны зеленой энергии" и использования там возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

При восстановлении освобожденных территорий Азербайджана стоит задача по созданию "зоны зеленой энергии" и использования там возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, отвечая на вопросы в рамках Дня итальянского дизайна в Университете ADA.

По его словам, планируется использование солнечных панелей, поскольку они наиболее выгодны.

Замминистра подчеркнул, что среди пяти основных приоритетов в восстановлении освобожденных территорий - чистая окружающая среда с использованием зеленой энергии.