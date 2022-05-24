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Замминистра: На освобожденных территориях будут активно использоваться ВИЭ

Замминистра: На освобожденных территориях будут активно использоваться ВИЭ При восстановлении освобожденных территорий Азербайджана стоит задача по созданию "зоны зеленой энергии" и использования там возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
24 мая 2022 г. 18:19
Замминистра: На освобожденных территориях будут активно использоваться ВИЭ
Эльнур Солтанов

При восстановлении освобожденных территорий Азербайджана стоит задача по созданию "зоны зеленой энергии" и использования там возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил, отвечая на вопросы в рамках Дня итальянского дизайна в Университете ADA.

По его словам, планируется использование солнечных панелей, поскольку они наиболее выгодны.

Замминистра подчеркнул, что среди пяти основных приоритетов в восстановлении освобожденных территорий - чистая окружающая среда с использованием зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə BOEM-dən fəal istifadə olunacaq”

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