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Замминистра: Потери в производстве и распределении энергии упали с 22% до 9%

Замминистра: Потери в производстве и распределении энергии упали с 22% до 9% Сегодня под председательством Азербайджана в формате видеоконференции состоялось 31-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).
Энергетика
10 июня 2021 г. 14:57
Замминистра: Потери в производстве и распределении энергии упали с 22% до 9%

Сегодня под председательством Азербайджана в формате видеоконференции состоялось 31-е заседание Координационного комитета по энергетическому сектору программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в мероприятии приняли участие около 80 представителей из 11 стран-членов и ряда международных структур.

На заседании были затронуты новые инновационные методы сотрудничества в рамках Координационного комитета энергетического сектора, основные вызовы в реализации энергетической стратегии CAREC до 2030 года, подготовка онлайн-атласа энергетических реформ, роль женщин в энергетическом секторе, создание регионального финансового инструмента для финансирования проектов "зеленой энергетики".

Председательствовавший на заседании заместитель министра энергетики Самир Велиев отметил, что программа CAREC на протяжении двадцати лет активно способствует дальнейшему укреплению связей, выступая в качестве катализатора для регионального сотрудничества. Азербайджан также привержен дальнейшему усилению регионального сотрудничества и интеграции в энергетической сфере.

Предоставив информацию об энергетическом секторе Азербайджана, председатель отметил, что за последние 10 лет за счет создания новых промышленных отраслей производство электроэнергии в стране увеличилось на 27,6%, а потребление - на 37,8%. Было отмечено, что в результате инвестиций в электроэнергетическую систему и мер по модернизации за последние 10 лет эффективность и качество электроэнергии значительно повысились, а уровень потерь снизился: "Потери в производстве и распределении электроэнергии снизились с 22,4% до 9,4%, а расход топлива на производство 1 киловатт-часа электроэнергии снизился с 319 г до 264 г".

По его словам, в результате развития успешных связей с соседними странами экспорт электроэнергии в 2020 году по сравнению с 2010 годом возрос с 380 млн киловатт-часов до 1 млрд 151 млн киловатт-часов.

Заместитель министра также проинформировал о работе, проводимой в нашей стране в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан председательствует в Центрально-азиатской региональной программе экономического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Samir Vəliyev: “Enerji istehsalı və paylanmasında itki 22%-dən 9%-ə düşüb”

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