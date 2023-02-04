О нас

Замминистра энергетики Украины: Наш стратегический интерес - сотрудничество с Азербайджаном

Замминистра энергетики Украины: Наш стратегический интерес - сотрудничество с Азербайджаном Стратегическим интересом Украины является сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС), США, Турцией и Азербайджаном.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 20:34
Замминистра энергетики Украины: Наш стратегический интерес - сотрудничество с Азербайджаном

Стратегическими интересами Украины является сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС), США, Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины, об этом во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну, Украина готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Н.Колесник добавил, что Украина сегодня - полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа," - подытожил заместитель министра энергетики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna energetika nazirinin müavini: “Strateji marağımız Azərbaycanla əməkdaşlıqdır”

Другие новости из категории

Министр Сербии: Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа
Министр Сербии: Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа
4 февраля 2023 г. 19:27
Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну
Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну
4 февраля 2023 г. 18:17
TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа
TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа
4 февраля 2023 г. 14:43
Парвиз Шахбазов: В прошлом году из Азербайджана в Болгарию отгружено 600 млн кубометров газа
Парвиз Шахбазов: В прошлом году из Азербайджана в Болгарию отгружено 600 млн кубометров газа
4 февраля 2023 г. 13:53
Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба
Турция сообщила о скором завершении подготовки к созданию газового хаба
4 февраля 2023 г. 13:51
Эксперт: Карты транспортировки нефти и газа в мире перестраиваются
Эксперт: Карты транспортировки нефти и газа в мире перестраиваются
4 февраля 2023 г. 13:21
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
4 февраля 2023 г. 10:01
Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию
Молдова надеется получать газ из Азербайджана через Румынию
4 февраля 2023 г. 01:05
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
3 февраля 2023 г. 22:19
В Баку состоялось открытие 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК
ФотоВ Баку состоялось открытие 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК
3 февраля 2023 г. 21:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi