Замминистра экономики Грузии: Азербайджан - надежный партнер в энергетическом секторе

Азербайджан является надежным партнером в энергетическом секторе.

Азербайджан является надежным партнером в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе в ходе панельной дискуссии "Глобальное сотрудничество для устойчивого энергетического будущего" в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" в Баку.

По его словам, сотрудничество между Грузией и Азербайджаном находится на высоком уровне не только в энергетическом секторе, но и с политической точки зрения: "Обе страны стали ключевыми государствами в энергетических проектах, реализуемых в регионе. Азербайджан, как и Грузия, является надежным партнером в энергетическом секторе".

Замминистра отметил, что в новых энергетических проектах предусматривается участие Евросоюза, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

"В настоящее время, в условиях растущего спроса на электроэнергию в мире, страны региона имеют возможность осуществлять экспорт электроэнергии. Ожидается, что мощность коридора зеленой энергии составит 4 000 МВт", - добавил он.