Замминистра: Азербайджану будет легко начать производство "зеленой" энергии в море

Азербайджану, как нефтегазовой стране, будет довольно легко начать производство "зеленой" энергии" в море

Азербайджану, как нефтегазовой стране, будет довольно легко начать производство "зеленой" энергии" в море.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил в интервью изданию "NeGlobal".

Солтанов сообщил, что сокращение запасов нефти и природного газа делает переход на возобновляемые источники энергии более важным:

"Одна из причин, по которой мы в энергетическое сотрудничество с европейскими странами включили "зеленую" энергию, заключается в том, что потенциал ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт. Это в 20 раз больше внутреннего спроса Азербайджана".

Заместитель министра энергетики отметил, что огромное газовое месторождение "Шахдениз" заложило основу для сотрудничества в сфере газа Азербайджана с Европой, а морской ветровой потенциал в 157 ГВт является прочной основой для того, чтобы Баку выстроил отношения с европейскими странами.

Солтанов отметил, что поскольку технологии, используемые в области возобновляемых источников энергии, очень дороги, большое значение будет придаваться местному производству:

"У нас есть суда, определенная инфраструктура и опыт работы с нефтегазовыми платформами. Теперь этот опыт может быть использован, хотя бы частично, при строительстве морских ветряных установок".

По его словам, Азербайджан приобрел большой опыт и взаимное доверие в плане нефтегазового сотрудничества с Европой, и теперь этот опыт может быть применен в области "зеленой" энергетики.