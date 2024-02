Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США прибыла в Азербайджан

Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон прибыла в Баку для участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по зеленой энергии.

Как передает Report, об этом посольство США написало в социальной сети "Х".

"Посольство США приветствует в Баку заместителя помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон. Она проведет встречи с официальными лицами, представит США на 10-м министерском заседании Консультативного совета ЮГК, а также обсудит важную роль Азербайджана, принимающего в этом году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - говорится в публикации.