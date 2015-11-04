​Заместитель министра: Изменение тарифов на энергоносители не стоит на повестке дня

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ни один вопрос по изменению тарифов на энергоносители не является на данный момент предметом обсуждения. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Натиг Аббасов.

Н.Аббасов отметил, что закупаемый у российского "Газпрома" природный газ будет использоваться для нужд AzMeCo (метанолового завода): "По поводу импорта газа "Газпрома" я могу сказать, что ежегодно в Азербайджане составляется энергобаланс, в котором отражается распределение энергоресурсов. Закупаемый у российского "Газпрома" газ предусмотрен для нужд метанолового завода. Азербайджан имеет достаточно запасов природного газа. Просто сложно распределять энергию, не предусмотренную в топливном балансе".

"Что касается вопроса полного обеспечения газом Грузии, Азербайджан всегда выполняет взятые на себя обязательства", - подчеркнул заместитель министра.