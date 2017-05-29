Заместитель министра энергетики Румынии посетит Азербайджан

Бухарест. 29 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, замминистра примет участие в ежегодной международной выставке "Нефть и газ Каспия", которая будет проходить в Баку.

Он возглавит делегацию Румынии. Замминистра также встретится с представителями правительства во время своего визита в Азербайджан.

Напомним, что 24-я международная выставка и конференция Caspian Oil & Gas 2017 будет проходить с 31 мая по 3 июня.