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    Заместитель министра энергетики Румынии посетит Азербайджан

    Юлиан-Роберт Тудораче в рамках визита встретится с представителями правительства

    Бухарест. 29 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, замминистра примет участие в ежегодной международной выставке "Нефть и газ Каспия", которая будет проходить в Баку.

    Он возглавит делегацию Румынии. Замминистра также встретится с представителями правительства во время своего визита в Азербайджан.

    Напомним, что 24-я международная выставка и конференция Caspian Oil & Gas 2017 будет проходить с 31 мая по 3 июня.

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