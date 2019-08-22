В Польше хотят снизить расходы на газ за счет американского СПГ

Польша надеется за счет американского сжиженного природного газа нивелировать растущие цены на природный газ из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции в четверг.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNIG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает вгоду. Вгоду PGNIG импортировала из России намиллиарда кубометров газа (на%) меньше, чем вгоду. Импорт из России составил околомиллиарда кубометров.Говоря о результатах работы компании в первом кварталегода, Вожняк заявил, что "второй квартал года был сложным, в основном из-за снижения цен на природный газ и роста цен на нефть на спотовом рынке". "Более низкие цены на газ напрямую влияют на наши доходы от продажи этого топлива. С другой стороны, вгоду мы заплатили больше за газ по ямальскому контракту, стоимость которого привязана к ценам на сырую нефть и нефтепродукты, и затраты были намного выше, чем вгоду", - пояснил он.Вожняк заявил, что аналитики компании наблюдают "ножницы" в разнице между ценой газа по ямальскому контракту и стоимостью газа на бирже. PGNIG также ожидает сохранения этого тренда и намерен нивелировать его за счет активной покупки СПГ.Зампред правления PGNIG Мачей Вожняк в свою очередь сообщил, что PGNIG в первом полугодии текущего года получилтанкеров с СПГ противза аналогичный период прошлого года. Всего по состоянию наавгуста PGNIG получила почтимиллиарда кубометров газа, регазифицированного из СПГ. По словам Вожняка, в следующем году компания хочет получить не менеетанкеров СПГ, чтобы не покупать "больше российского газа, чем это обязательно" по контракту.Недавно PGNIG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в периодгодов ежегодно околомиллиона тонн СПГ (примерномиллиарда кубометров газа после регазификации), а спогод — помиллиона тонн СПГ (миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшумиллионов тонн сжиженного газа в год в течениелет, что соответствуетмиллиарда кубометров газа после регазификации. Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на% дешевле, чем российский газ.