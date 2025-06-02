Закачка газа в ПХГ Европы в мае выросла на 15% за год

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в мае выросла на 15% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а запасы к концу месяца поднялись до 48,3%.

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в мае выросла на 15% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а запасы к концу месяца поднялись до 48,3%.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Тем не менее при текущих темпах заполнения ПХГ Европа сможет выполнить норму по запасам в 90% лишь к концу осени вместо 1 ноября.

Закачка газа в европейские хранилища в мае составила 10,7 млрд куб. м - на 15% больше значения годом ранее. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 902 млн куб. м, что на 4% ниже прошлогодних показателей.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 мая составили 48,32% - на 10,94 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось 52,9 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала летнего сезона превысила 15,5 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме. Однако уровень запасов в ПХГ в мае все еще на 23,8 млрд куб. м (на 31%) ниже значения годом ранее.