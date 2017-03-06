За последние 3 года в Азербайджане газифицировано 161 воинских частей и городков

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ За последние 3 года газифицировано 161 воинских частей и городков. В том числе в 2014 году газифицировано 56, в 2015 году - 788, а в 2016 году – 27 воинских частей и городков.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности в 2016 году Кабмина Азербайджана.

На эти работы в целом направлено 18,5 млн манатов.

В целях улучшения энергоснабжения, в военных частях проведены высоковольтные линии электропередачи протяженностью 2 250 м и низковольтные линии электропередачи протяженностью 3 110 м.