За последние 14 лет в ненефтяном секторе Азербайджана отмечался ежегодный рост на 6%

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Ненефтяной сектор в 2004-2017 годах увеличился в 2,2 раза или в среднем на 5,7% в год".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

Он отметил, что в традиционных областях ненефтяной промышленности произошли качественные изменения, предпочтение отдавалось использованию местного сырья, что создало возможности для удовлетворения потребностей страны в некоторых промышленных продуктах.

Председатель комитета отметил, что сектор информации и связи, играющий важную роль в социально-экономической жизни страны, стал самой стремительно развивающейся областью ненефтяного сектора.

По его словам, в 2017 году стоимость услуг в данной области по сравнению с 2003 годом увеличилась в реальном выражении в 11,2 раза или в среднем на 18,8% в год.