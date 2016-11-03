SOCAR в 2010-2016 гг. перечислил в бюджет Украины более 2,5 млрд. грн

Киев. 3 ноября. REPORT.AZ/ Налоговые отчисления в бюджет Украины Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2010-2016 гг. составили более чем 2,5 млрд. гривен. Об этом Report сообщили в SOCAR Energy Ukraine.

Как отметили в компании, SOCAR работает в Украине исключительно в рамках законодательного поля, является ответственным налогоплательщиком и работодателем: "Как стратегический инвестор, представляющий интересы Азербайджана, компания заинтересована и вовлечена в процессы становления устойчивых, прозрачных и единых правил игры для всех участников рынка".

В SOCAR Energy Ukraine подчеркнули, что видят большие перспективы для сотрудничества в Украине. "Мы базируем нашу деятельность на определенной системе ценностей, которая включает понятие абсолютной прозрачности. Вот почему, наше участие в любом тендере в системе государственных закупок, например, уже воспринимается как признак его прозрачности. Мы хотим продолжать быть катализатором изменений и привносить наш опыт, ценности и европейские стандарты в работу как государственного, так и частного сектора", - сказал директор оптового направления компании Андрей Бычков.