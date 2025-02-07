О нас

За 10 лет "Азеришыг" проложил 20 тыс. км линий электропередач

За 10 лет "Азеришыг" проложил 20 тыс. км линий электропередач За последние 10 лет ОАО "Азеришыг" было проложено 20 тыс. км линий электропередач различного напряжения.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 16:36
За 10 лет Азеришыг проложил 20 тыс. км линий электропередач

За последние 10 лет ОАО "Азеришыг" было проложено 20 тыс. км линий электропередач различного напряжения.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ОАО "Азеришыг" по техническим вопросам Вюсал Ганбаров на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, за этот период обновлено около 30 тыс. км линий электропередач, построено 40 современных подстанций 110/35 кВ, 227 подстанций 35 кВ, установлено 7 тыс. новых трансформаторных пунктов.

Ганбаров добавил, что также 700 тыс. старых счетчиков были заменены на современные измерительные приборы: "За последние 10 лет число абонентов увеличилось с 2 млн 359 тыс. до 2 млн 993 тыс. Число установленных смарт-счетчиков возросло с 386 тыс. до 1 млн 120 тыс. В результате успешной стратегии, реализуемой "Азеришыг", также отмечен значительный рост установленной мощности сети".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son 10 ildə “Azərişıq” ölkədə 20 min km elektrik veriliş xətti çəkib

Экслюзивные новости

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi