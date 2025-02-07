За 10 лет "Азеришыг" проложил 20 тыс. км линий электропередач

За последние 10 лет ОАО "Азеришыг" было проложено 20 тыс. км линий электропередач различного напряжения.

За последние 10 лет ОАО "Азеришыг" было проложено 20 тыс. км линий электропередач различного напряжения.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ОАО "Азеришыг" по техническим вопросам Вюсал Ганбаров на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, за этот период обновлено около 30 тыс. км линий электропередач, построено 40 современных подстанций 110/35 кВ, 227 подстанций 35 кВ, установлено 7 тыс. новых трансформаторных пунктов.

Ганбаров добавил, что также 700 тыс. старых счетчиков были заменены на современные измерительные приборы: "За последние 10 лет число абонентов увеличилось с 2 млн 359 тыс. до 2 млн 993 тыс. Число установленных смарт-счетчиков возросло с 386 тыс. до 1 млн 120 тыс. В результате успешной стратегии, реализуемой "Азеришыг", также отмечен значительный рост установленной мощности сети".