О нас

Южнокорейская KOGAS продолжает импорт СПГ из России в нормальном режиме

Южнокорейская KOGAS продолжает импорт СПГ из России в нормальном режиме Южнокорейская газовая корпорация KOGAS продолжает в штатном режиме импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.
Энергетика
24 мая 2022 г. 15:21
Южнокорейская KOGAS продолжает импорт СПГ из России в нормальном режиме

Южнокорейская газовая корпорация KOGAS продолжает в штатном режиме импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Газовая корпорация продолжает в нормальном режиме ввозить российский сжиженный природный газ в соответствии с долгосрочными контрактами. На Россию приходится около 1,5 млн тонн СПГ в год, или 5% годового объема импорта", - информировали в государственной корпорации.

На вопрос о возможности увеличения объемов поставок на фоне роста инфляции в стране из-за цен на энергоносители в пресс-службе KOGAS ответили, что подобных договоренностей еще не было. Кроме того, корпорация не стала говорить о готовности производить оплату за российский газ в рублях в случае необходимости, сославшись на коммерческую тайну.

"Мы связываемся с представителями российского поставщика каждые две недели, внимательно следим за внешнеполитической ситуацией", - добавили в KOGAS. Корпорация уточнила, что речь идет о компании "Сахалин энерджи". В марте иностранные СМИ со ссылкой на компанию сообщили, что KOGAS не ожидает проблем с поставками газа, поскольку заключила контракт с "Сахалин энерджи" и производит платежи через японский банк в Сингапуре.

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому", японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi - 10%. 28 февраля британская корпорация Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая проект "Сахалин-2" (27,5% акций).

Во вторник в южнокорейском городе Тэгу начала работу Всемирная газовая конференция, которая считается крупнейшей для отрасли, но в ней не участвуют российские делегации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке KOGAS continues to import LNG from Russia as usual

Самое важное

Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
23 мая 2022 г. 22:51
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
23 мая 2022 г. 13:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi