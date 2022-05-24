Южнокорейская KOGAS продолжает импорт СПГ из России в нормальном режиме

Южнокорейская газовая корпорация KOGAS продолжает в штатном режиме импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Южнокорейская газовая корпорация KOGAS продолжает в штатном режиме импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Газовая корпорация продолжает в нормальном режиме ввозить российский сжиженный природный газ в соответствии с долгосрочными контрактами. На Россию приходится около 1,5 млн тонн СПГ в год, или 5% годового объема импорта", - информировали в государственной корпорации.

На вопрос о возможности увеличения объемов поставок на фоне роста инфляции в стране из-за цен на энергоносители в пресс-службе KOGAS ответили, что подобных договоренностей еще не было. Кроме того, корпорация не стала говорить о готовности производить оплату за российский газ в рублях в случае необходимости, сославшись на коммерческую тайну.

"Мы связываемся с представителями российского поставщика каждые две недели, внимательно следим за внешнеполитической ситуацией", - добавили в KOGAS. Корпорация уточнила, что речь идет о компании "Сахалин энерджи". В марте иностранные СМИ со ссылкой на компанию сообщили, что KOGAS не ожидает проблем с поставками газа, поскольку заключила контракт с "Сахалин энерджи" и производит платежи через японский банк в Сингапуре.

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому", японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi - 10%. 28 февраля британская корпорация Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая проект "Сахалин-2" (27,5% акций).

Во вторник в южнокорейском городе Тэгу начала работу Всемирная газовая конференция, которая считается крупнейшей для отрасли, но в ней не участвуют российские делегации.