Южная Корея прекратила импорт казахстанской нефти CPC Blend

Южная Корея прекратила закупки казахстанской нефти CPC Blend, поскольку крупные местные нефтеперерабатывающие заводы считают логистику для закупок легкой малосернистой нефти слишком дорогостоящей и неэффективной на фоне продолжающихся опасений по поводу б

Южная Корея прекратила закупки казахстанской нефти CPC Blend, поскольку крупные местные нефтеперерабатывающие заводы считают логистику для закупок легкой малосернистой нефти слишком дорогостоящей и неэффективной на фоне продолжающихся опасений по поводу безопасности в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает S&P Global Commodity Insights. Третий по величине импортер сырой нефти в Азии в феврале не получил никаких грузов от производителя из Центральной Азии.

Южная Корея была постоянным покупателем казахстанской нефти CPC Blend, поскольку нефтепереработчики в целом предпочитали легкую малосернистую нефть, которая имеет высокий выход средних дистиллятов, потребляя в среднем около 3-5 млн баррелей в месяц за последнее десятилетие.

Однако нулевые поставки в феврале ознаменовали собой первый случай, когда Южная Корея не смогла получить легкую малосернистую нефть с октября 2020 года, как показали последние данные государственной Корейской национальной нефтяной корпорации.

"Логистика для доставки CPC Blend стала очень сложной, поскольку в районе Красного моря значительно меньше судов, а стоимость доставки по-прежнему имеет тенденцию к росту из-за роста страховых премий", - сообщили S&P Global Commodity Insights менеджеры по сырью на двух крупнейших южнокорейских нефтеперерабатывающих заводах.

Нефть CPC Blend сначала доставляется с производственных мощностей в российский черноморский порт Новороссийск по трубопроводу Тенгиз-Черное море, а затем через Суэцкий канал попадает в южнокорейские порты.

По словам источников на нефтеперерабатывающем заводе, знакомых с ситуацией, с конца 2023 года грузы сырой нефти CPC Blend для Южной Кореи идут в обход Суэцкого канала и идут по более длинному маршруту к мысу Доброй Надежды.

Крупнейшая южнокорейская нефтеперерабатывающая компания SK Innovation и ее транспортная дочерняя компания SK Shipping указали, что резкое увеличение логистических затрат на поставки CPC Blend вызывает серьезную обеспокоенность, и они будут внимательно следить за тенденцией к повышению премии за военный риск по страхованию морских перевозок, чтобы оценить затраты на переработку нефти CPC Blend.

Как отмечает S&P, Южная Корея все еще может получить несколько грузов в ближайшие месяцы: "Ввиду того, что танкеры следуют более длинным маршрутом к мысу Доброй Надежды, задержки с прибытием незначительны". По мнению аналитиков Корейской нефтяной ассоциации, базирующейся в Сеуле, нефтеперерабатывающие заводы, как ожидается, значительно сократят закупки сырой нефти CPC Blend в будущем.

В рамках усилий по восполнению дефицита поставок легкой малосернистой нефти из Казахстана Южная Корея в феврале продолжала активно закупать американскую нефть. По данным KNOC, в феврале Южная Корея приобрела у США 13,63 млн баррелей преимущественно легкой малосернистой нефти, включая WTI Midland, что на 22,1% больше, чем годом ранее.

За первые два месяца поставки нефти в США выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,841 млн баррелей.

Между тем, как показали данные KNOC, импорт сырой нефти в Южную Корею от ее крупнейшего поставщика нефти Саудовской Аравии упал в течение года на 9,2% - до 25,39 млн баррелей в феврале.

По данным KNOC, поставки из Кувейта выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,873 млн баррелей в феврале, в то время как импорт из ОАЭ, в основном легкой сернистой нефти сорта Murban и среднесернистой нефти Upper Zakum, вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,11 млн баррелей в прошлом месяце.

В общей сложности четвертый по величине покупатель нефти в мире импортировал в феврале 89,03 млн баррелей, или 3,07 млн ​​баррелей в сутки, что на 2,1% больше, чем годом ранее.