О нас

Южная Корея прекратила импорт казахстанской нефти CPC Blend

Южная Корея прекратила импорт казахстанской нефти CPC Blend Южная Корея прекратила закупки казахстанской нефти CPC Blend, поскольку крупные местные нефтеперерабатывающие заводы считают логистику для закупок легкой малосернистой нефти слишком дорогостоящей и неэффективной на фоне продолжающихся опасений по поводу б
Энергетика
28 марта 2024 г. 13:23
Южная Корея прекратила импорт казахстанской нефти CPC Blend

Южная Корея прекратила закупки казахстанской нефти CPC Blend, поскольку крупные местные нефтеперерабатывающие заводы считают логистику для закупок легкой малосернистой нефти слишком дорогостоящей и неэффективной на фоне продолжающихся опасений по поводу безопасности в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает S&P Global Commodity Insights. Третий по величине импортер сырой нефти в Азии в феврале не получил никаких грузов от производителя из Центральной Азии.

Южная Корея была постоянным покупателем казахстанской нефти CPC Blend, поскольку нефтепереработчики в целом предпочитали легкую малосернистую нефть, которая имеет высокий выход средних дистиллятов, потребляя в среднем около 3-5 млн баррелей в месяц за последнее десятилетие.

Однако нулевые поставки в феврале ознаменовали собой первый случай, когда Южная Корея не смогла получить легкую малосернистую нефть с октября 2020 года, как показали последние данные государственной Корейской национальной нефтяной корпорации.

"Логистика для доставки CPC Blend стала очень сложной, поскольку в районе Красного моря значительно меньше судов, а стоимость доставки по-прежнему имеет тенденцию к росту из-за роста страховых премий", - сообщили S&P Global Commodity Insights менеджеры по сырью на двух крупнейших южнокорейских нефтеперерабатывающих заводах.

Нефть CPC Blend сначала доставляется с производственных мощностей в российский черноморский порт Новороссийск по трубопроводу Тенгиз-Черное море, а затем через Суэцкий канал попадает в южнокорейские порты.

По словам источников на нефтеперерабатывающем заводе, знакомых с ситуацией, с конца 2023 года грузы сырой нефти CPC Blend для Южной Кореи идут в обход Суэцкого канала и идут по более длинному маршруту к мысу Доброй Надежды.

Крупнейшая южнокорейская нефтеперерабатывающая компания SK Innovation и ее транспортная дочерняя компания SK Shipping указали, что резкое увеличение логистических затрат на поставки CPC Blend вызывает серьезную обеспокоенность, и они будут внимательно следить за тенденцией к повышению премии за военный риск по страхованию морских перевозок, чтобы оценить затраты на переработку нефти CPC Blend.

Как отмечает S&P, Южная Корея все еще может получить несколько грузов в ближайшие месяцы: "Ввиду того, что танкеры следуют более длинным маршрутом к мысу Доброй Надежды, задержки с прибытием незначительны". По мнению аналитиков Корейской нефтяной ассоциации, базирующейся в Сеуле, нефтеперерабатывающие заводы, как ожидается, значительно сократят закупки сырой нефти CPC Blend в будущем.

В рамках усилий по восполнению дефицита поставок легкой малосернистой нефти из Казахстана Южная Корея в феврале продолжала активно закупать американскую нефть. По данным KNOC, в феврале Южная Корея приобрела у США 13,63 млн баррелей преимущественно легкой малосернистой нефти, включая WTI Midland, что на 22,1% больше, чем годом ранее.

За первые два месяца поставки нефти в США выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,841 млн баррелей.

Между тем, как показали данные KNOC, импорт сырой нефти в Южную Корею от ее крупнейшего поставщика нефти Саудовской Аравии упал в течение года на 9,2% - до 25,39 млн баррелей в феврале.

По данным KNOC, поставки из Кувейта выросли на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,873 млн баррелей в феврале, в то время как импорт из ОАЭ, в основном легкой сернистой нефти сорта Murban и среднесернистой нефти Upper Zakum, вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,11 млн баррелей в прошлом месяце.

В общей сложности четвертый по величине покупатель нефти в мире импортировал в феврале 89,03 млн баррелей, или 3,07 млн ​​баррелей в сутки, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке South Korea halts Kazakh CPC Blend crude imports

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi