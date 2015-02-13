Юнкер: лидеры Евросоюза не обсуждали газовые планы России и Турции

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры ЕС на саммите в четверг не обсуждали планы России поставлять газ в Евросоюз через Турцию вместо Украины, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это было упомянуто, но не обсуждалось", — сказал Юнкер, отвечая на вопрос, как лидеры ЕС отреагировали на планы РФ.

РФ в начале декабря объявила об отказе от проекта газопровода "Южный поток", который должен был пройти по дну Черного моря и через Болгарию доставлять топливо в балканские республики, а также Венгрию, Австрию и Италию.

Проект был свернут, в том числе, из-за неконструктивной позиции ЕС. Взамен было решено строить "трубу" в Турцию и создать на границе с Грецией газовый хаб для южноевропейских потребителей.