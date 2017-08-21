Японская компания выразила заинтересованность в развитии нефтяного месторождения Ирана

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Японская компания INPEX выразила заинтересованность в развитии нефтяного месторождения "Азадеган".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил генеральный директор Национальной нефтяной компании Ирана Али Кардар.

Упомянув о проведении переговоров с руководством компании INPEX, он заявил, что в скором времени Национальная нефтяная компания Ирана передаст все необходимые сведения о месторождении "Азадеган" заинтересованным компаниям, в том числе японской INPEX.

"Азадеган" является большим месторождением и Иран нуждается в новых технологиях со стороны иностранных компаний", - добавил А. Кардар.

Пресс-секретарь компании INPEX заявил, что приглашение поступило со стороны Ирана. Он отметил, что после рассмотрения условий тендера и изучения международной конъюнктуры будет принято окончательное решение относительно этого проекта.