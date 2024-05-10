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В Болгарии начали инвентаризацию запасов компании "Лукойл"

В Болгарии начали инвентаризацию запасов компании "Лукойл" Инвентаризация запасов нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" и складов, принадлежащих компании "Лукойл", началась в Болгарии.
Энергетика
10 мая 2024 г. 18:39
В Болгарии начали инвентаризацию запасов компании Лукойл

Инвентаризация запасов нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" и складов, принадлежащих компании "Лукойл", началась в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве финансов.

В проверке принимают участие совместные группы сотрудников налогового и таможенного ведомств, полицейские и представители агентства, отвечающего за государственные резервы, всего более 190 человек.

Проверка проводится на нефтяных базах в Софии и Софийской области, Бургасе, Варне, Русе, Пловдиве и Стара-Загоре.

"Основная цель проверки - проведение инвентаризации и определение физического количества энергетических продуктов, находящихся на складах, а потом эти данные будет сверены с существующими материальными отчетами. Результаты проверки будут опубликованы", - говорится в сообщении.

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