В Болгарии начали инвентаризацию запасов компании "Лукойл"

Инвентаризация запасов нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" и складов, принадлежащих компании "Лукойл", началась в Болгарии.

Инвентаризация запасов нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" и складов, принадлежащих компании "Лукойл", началась в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве финансов.

В проверке принимают участие совместные группы сотрудников налогового и таможенного ведомств, полицейские и представители агентства, отвечающего за государственные резервы, всего более 190 человек.

Проверка проводится на нефтяных базах в Софии и Софийской области, Бургасе, Варне, Русе, Пловдиве и Стара-Загоре.

"Основная цель проверки - проведение инвентаризации и определение физического количества энергетических продуктов, находящихся на складах, а потом эти данные будет сверены с существующими материальными отчетами. Результаты проверки будут опубликованы", - говорится в сообщении.