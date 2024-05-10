Алпарслан Байрактар: Турция нацелена на углубление энергосотрудничества с США

Энергетика и природные ресурсы - это сферы, которые могут значительно продвинуть экономические отношения между Турцией и США.

Энергетика и природные ресурсы - это сферы, которые могут значительно продвинуть экономические отношения между Турцией и США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Министр заявил, что существует множество потенциальных направлений для взаимодействия между двумя странами. Турция готова развивать двустороннее сотрудничество с США, в частности в области энергетики и горнодобывающей промышленности.

"Поскольку переход к чистой энергии становится неоспоримой реальностью отрасли, количество областей для сотрудничества увеличивается. К ним можно отнести возобновляемые источники энергии, критически важные полезные ископаемые и сжиженный природный газ (СПГ)", - считает Байрактар.

При этом он добавил, что Турция и США могут сотрудничать не только на территории своих стран, но и в третьих странах и в различных регионах.

Байрактар также сообщил, что 9 мая совместно с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм был запущен механизм турецко-американского Диалога по энергетике и климату.

"Эта платформа предоставит нам ценную основу для продвижения нашего сотрудничества в ключевых областях, которые находятся в центре энергетических стратегий обеих стран. Мы также хотим открыть эту платформу для инвесторов из турецко-американского делового мира", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что США теперь являются вторым по величине поставщиком СПГ Турции: "Считаю, что сотрудничество в этой сфере между Турцией и США имеет серьезный потенциал роста и увеличение объемов будет способствовать безопасности поставок Турции и региона в целом".

По словам Байрактара, этому будет способствовать и 10-летнее соглашение, подписанное 9 мая в Вашингтоне между турецкой газовой компанией BOTAŞ и американской ExxonMobil, предусматривающее ежегодную поставку в Турцию 2,5 млн тонн СПГ.