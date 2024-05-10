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Китайская Universal Energy направит 500 млн долларов на строительство двух ВЭС в Узбекистане

Китайская Universal Energy направит 500 млн долларов на строительство двух ВЭС в Узбекистане Президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев утвердил инвестиционные соглашения с китайской компанией Universal Energy на строительство двух ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 500 МВт в Самаркандской и Джизакской областях стоимостью 250 млн долларов С
Энергетика
10 мая 2024 г. 15:40
Китайская Universal Energy направит 500 млн долларов на строительство двух ВЭС в Узбекистане

Президент Узбекистана Шафкат Мирзиёев утвердил инвестиционные соглашения с китайской компанией Universal Energy на строительство двух ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 500 МВт в Самаркандской и Джизакской областях стоимостью 250 млн долларов США каждая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную базу данных законодательства Узбекистана.

Инвестиционные соглашения с китайской компанией Universal Energy были подписаны 25 января 2024 года.

Подрядчиками по проектам будут выступать дочерние компании Universal Energy - Peak Wind Alpha и Peak Wind Beta. В качестве обеспечения по проекту они предоставили гарантии иностранного банка на общую сумму 18 млн долларов США.

В рамках каждого из проектов планируется построить ветроэлектростанции мощностью 250 МВт, а также линии электропередач. На реализацию каждого проекта инвестор намерен выделить 250 млн долларов США.

Электричество, выработанное на данных ВЭС, гарантированно будет продаваться "Национальным электрическим сетям Узбекистана", которые принимают на себя обязательство закупки в течение 25 лет.

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Версия на английском языке China's Universal Energy to build wind power plants in Uzbekistan

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