SOCAR оценит потенциал производства и продажи зеленых удобрений с ACWA Power

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Саудовской Аравии ACWA Power подготовят технико-экономическое обоснование для оценки потенциала производства и продажи "зеленых удобрений".

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Саудовской Аравии ACWA Power подготовят технико-экономическое обоснование для оценки потенциала производства и продажи "зеленых удобрений".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, ACWA Power будет руководить развитием возобновляемых источников энергии и производством "зеленого водорода" в рамках этого сотрудничества.

Компания также принимает участие в строительстве в Азербайджане ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт с общей стоимостью инвестиций 345 млн долларов США, которая станет крупнейшей в регионе Абшерон-Хызы.

ACWA Power перейдет на производство низкоуглеродистой продукции с более высокой добавленной стоимостью с использованием возобновляемых источников энергии в Азербайджане.