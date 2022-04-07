Япония высвободит нефть из государственных и частных резервов

Япония планирует в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА) высвободить около 15 млн баррелей нефти из государственных и частых резервов.

Япония планирует в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА) высвободить около 15 млн баррелей нефти из государственных и частых резервов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Ранее в четверг генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио намерен содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран МЭА, однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 млн баррелей, выпускаться они будут по 1 млн ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 млн баррелей.