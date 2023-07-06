Япония ведет переговоры о закупке СПГ у Катара

Японские компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Катара.

Японские компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у Катара.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Японские покупатели природного газа ведут переговоры о заключении новых контрактов на поставку с Катаром. Несколько японских компаний ведут переговоры о заключении сделок на десятилетия по закупке сжиженного природного газа у производителя, который наращивает производство", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Вместе с этим источники отмечают, что на данный момент Катар предлагает цены, которые японские фирмы считают слишком высокими, и этот вопрос может в конечном счете сорвать переговоры.

Экспорт СПГ Катара в Японию упал после того, как крупный японский импортер СПГ Jera Co. не продлил контракт на 5,5 млн тонн в год после его истечения в 2021 году.