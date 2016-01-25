​Япония намерена увеличить импорт нефти из Ирана

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Япония планирует продлить подписанное с Ираном соглашение о закупках нефти. Как сообщает Report, информацию об этом распространила Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC).

По информации, официальный Токио намерен продлить срок действия контракта до апреля 2017 года. Япония планирует также увеличить объемы импорта сырой нефти из Ирана.

Отметим, что на сегодняшний день Япония закупает у Ирана ежесуточно 110 тыс. баррелей сырой нефти. Пока нет информации о том, насколько вырастут объемы импорта.

Напомним, что до введения санкций в отношении Ирана в 2012 году Япония была одним из самых крупных импортеров иранской нефти.