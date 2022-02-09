Япония может направить излишки СПГ в Европу в случае военного конфликта РФ и Украины

Запасы сжиженного природного газа (СПГ) энергетических компаний Японии на 10% превышают показатель прошлого года. Их могут использовать для поставок в ЕС в случае военного конфликта России и Украины.

Запасы сжиженного природного газа (СПГ) энергетических компаний Японии на 10% превышают показатель прошлого года. Их могут использовать для поставок в ЕС в случае военного конфликта России и Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на газету Nikkei.

По информации издания, энергетические компании страны могут организовать поставки сланцевого сжиженного газа непосредственно с месторождений на севере Америки. В 2020 году Япония закупила около 74,5 млн тонн СПГ, она занимает первое место по объему импорта в мире.

Правительство страны может утвердить экстренные поставки СПГ уже сегодня.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз и США пытаются найти альтернативу газу из России для Европы на случай эскалации в Украине. Переговоры ведутся как с крупными экспортерами, так и с импортерами.