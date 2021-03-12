Япония и Австралия начали тестовое производство водорода из бурого угля

Цель проекта - создать первую международную цепочку поставок сжиженного водорода

Японско-австралийское совместное предприятие начало тестовое производство водорода из бурого угля. Экспериментальный завод является частью пилотного проекта стоимостью 500 млн австралийских долларов (390 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, его цель — показать, что сжиженный водород можно производить в коммерческих целях и безопасно экспортировать за границу.

Идея проекта состоит в том, чтобы создать первую международную цепочку поставок сжиженного водорода. Следующим большим шагом будет отправка груза на первом в мире перевозчике сжиженного водорода.

«У нас есть потенциал стать мировыми лидерами в производстве и экспорте водорода, и этот проект позволяет [протестировать и усовершенствовать] эту технологию», — сказал агентству Reuters министр энергетики Австралии Ангус Тейлор в кулуарах церемонии, посвященной началу тестового производства.

Австралия, уже доминирующая в мировой торговле сжиженным природным газом (СПГ), надеется, что сжиженный водород откроет экологичные энергетические рынки для ее газа и угля.

СП управляется Kawasaki Heavy Industries и расположено в штате Виктория, где сосредоточена четверть известных мировых запасов бурого угля. Оно имеет ключевое значение для того, чтобы помочь Японии достичь цели по нулевым чистым выбросам углерода к 2050 году.

Пятый по величине потребитель энергии в мире стремится увеличить свой годовой спрос на водород в десять раз, до 20 млн т к 2050 году. Это эквивалентно примерно 40% нынешней выработки электроэнергии в Японии.

Бурый уголь считается самым низким сортом угля из-за его относительно низкой энергоемкости. Он используется как топливо на некоторых из самых грязных электростанций Австралии. Многие из них уже закрыты или планируются к закрытию.

«Важно то, что водород должен быть конкурентоспособным по стоимости, а бурый уголь Виктории — дешевый источник водорода», — сказал Хирофуми Кавазо, генеральный менеджер подразделения Hydrogen Engineering Australia.

В рамках проекта водород производится путем реакции угля с кислородом и водяным паром при высоких температурах и давлении. Отходами процесса являются CO 2 и другие газы.

Если проект станет коммерческим, углекислый газ будет после улавливания захоронен у побережья Виктории. Правительства Австралии и штата Виктория реализуют параллельный проект по тестированию транспортировки и закачки углекислого газа под морское дно.

Исследования показывают, что водород, производимый из угля с улавливанием и хранением углерода, на 50–75% дешевле «зеленого» водорода, сказал Джереми Стоун, директор проекта J-Power. Зеленый водород производится с использованием энергии ветра и солнца для гидролиза воды. В отличие от «угольного» водорода процесс производства чистого водорода зависит от погоды.

Между тем группы, выступающие за запрет использования бурого угля, утверждают, что этот проект — пустая трата денег.

«В ближайшие несколько лет на смену этой технологии придет чистый водород, получаемый из возобновляемых источников энергии. Любые инвестиции в инфраструктуру преобразования угля в водород быстро превратятся в чемодан без ручки», — сказал менеджер кампании Environment Victoria Николас Аберли.

Мощность экспериментальной установки составляет 70 кг водорода в сутки. Продукт будет транспортироваться трейлерами в порт, где после накопления будет сжижен и отправлен танкером-водородовозом в Японию.

Партнерами по проекту являются Iwatani Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp и AGL Energy Ltd, шахта которой поставляет бурый уголь.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года в Японии был спущен на воду первый в мире танкер, предназначенный для транспортировки жидкого водорода, — Suiso Frontier. Он предназначен для транспортировки крупных объемов водорода, охлажденного до температуры -253оС.

Kawasaki Heavy Industries стремится повторить свой успех в качестве основного производителя танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) с водородом, ключевым элементом, который может помочь декарбонизировать промышленность и способствовать глобальному переходу на чистую энергетику.