WoodMac: США могут стать самым крупным экспортером СПГ в мире

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, США могут стать наиболее крупным экспортером сжиженного природного газа к 2035 году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе выступления на конференции Gastech заявила глава исследований по газовому рынку США компании Wood Mackenzie Кристи Крамер. По прогнозам объем американского экспорта СПГ к 2035 году превысит 140 млн. тонн в год.

"Мы считаем, что придет значительная "вторая волна" СПГ в США, экспорт достигнет более 140 млн. тонн – намного больше, чем прогнозируемые значения по объемам экспорта СПГ из Катара, что составляет 100 млн. тонн, и Австралии - 80 млн. тонн", - сказала Крамер.