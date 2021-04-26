Wood Mackenzie: переход к «зеленой» энергетике приведет к обвалу нефти до $10

Пока потребляющие углеродное топливо сектора экономики не трансформируются в углеродно нейтральные, цена на нефть будет продолжать расти

В этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%, а в более отдаленной перспективе аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до 10 долларов США за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.

Как передает Report со ссылкой на «Известия». по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), в этом году глобальный спрос достигнет 96,5 млн баррелей в сутки, то есть восстановит около 60% объема, потерянного в прошлом году из-за пандемии.

По оценкам IEA, уже в этом году Brent может дойти до 74 долларов США за баррель. Фактором роста станет и то, что в хранилищах развитых стран осталось всего порядка 23% от избытков нефтяных запасов, накопленных за пандемию. JP Morgan Chase в феврале заявил, что на рынке сырьевых товаров начался суперцикл роста, пятый по счету. Его ключевые признаки — взлет цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и цена нефти выше 50 долларов США за баррель.

Как утверждают специалисты Wood Mackenzie, спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года и к середине XXI века упадет на 70% по отношению к сегодняшнему. По их мнению, это случится, если ведущие экономики будут действовать решительно в достижении целей Парижского соглашения по климату и перейдут на «зеленые» энергоносители. Особую угрозу, по мнению аналитиков, представляет электрификация транспорта и промышленности. Это вытеснит нефть из энергобаланса и практически уничтожит рынок. В этом случае уже к 2030 году цена Brent опустится до 37–42 долларов США за баррель, а к 2050 году дойдет вообще до 10 долларов США, прогнозируют в Wood Mackenzie.

Аналитики считают, подобный прогноз далек от реальности. Сегодня только 65% потребления топлива в мире приходится на транспорт, самолеты пока не переходят на «зеленые» энергоносители, так что бензин будет востребован еще долго. Эксперты подчеркивают, что падение нефти до 10 долларов США за баррель станет слишком сильным перекосом, которому рынок не позволит произойти: если есть возможность ее добычи — найдутся и пути применения. Также объемы электроэнергии, созданной на основе возобновляемых источников энергии, занимают всего 27% от мировой генерации. Быстро перейти на них не сумеет ни промышленность, ни транспорт, отмечают эксперты. По их мнению, пока потребляющие углеродное топливо сектора экономики не трансформируются в углеродно нейтральные, цена на нефть будет продолжать расти, возможно до 80 долларов США за баррель.