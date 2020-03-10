Вусал Гасымлы: Влияние снижения цен на нефть на госбюджет незначительно

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Непосредственное влияние снижения цен на государственный бюджет Азербайджана незначительно. Поскольку верхний предел трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет прогнозируется на уровне 11,350 млрд манатов, никаких проблем с отчислением этих средств в бюджет быть не может.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, комментируя возможное влияние на экономику Азербайджана снижения цен на нефть на мировых рынках до 30 долларов США за баррель и последующей частичной их стабилизации.

По его словам, объем трансфертов из Госнефтефонда в бюджет в текущем году составляет всего 15% запасов фонда: "Даже без учета будущих доходов Государственного нефтяного фонда, у нас есть возможность осуществлять данный трансфер еще в течение 7 лет. Фонд будет служить азербайджанскому народу десятилетиями. Наряду с госбюджетом, будет обеспечена устойчивость бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы.

За первые два месяца этого года налоговые органы обеспечили поступление в бюджет сверх прогноза 180 млн манатов, а таможенные органы - 70 млн манатов. Этот факт свидетельствует о том, что проводимые в предыдущие годы реформы, сужение теневой экономики, совершенствование налогово-таможенной администрации и развитие ненефтяного сектора вносят свой вклад. В этом году, согласно прогнозам, 56,1% доходов госбюджета будет обеспечено за счет ненефтяного сектора. 83,9% доходов госбюджета составляют трансферты из Государственного нефтяного фонда, кроме того, 2,180 млрд манатов составляют поступления от нефтяного сектора по линии налоговых органов. Так, бюджетные выплаты SOCAR в этом году прогнозируются в объеме 1,450 млрд манатов".

В.Гасымлы отметил, что SOCAR предлагает больше продукции на внутренний рынок, поэтому волатильность цен на нефть на внешних рынках мало повлияет на этот прогноз: "В этом году налог на прибыль от Соглашения о долевом распределении добычи предусмотрен в размере 730 млн манатов, где влияние снижения цен на нефть может быть ощутимее. Правительство Азербайджана заранее рассчитало эти риски. Если цена продажи барреля нефти упадет до 40 долларов США, то доходы госбюджета могут снизиться всего на 1,6% по сравнению с прогнозом, из них 1,3% придется на долю доходов от нефтегазового сектора, 0,3% - ненефтяного сектора вследствие косвенного влияния снижения нефтяных цен на данный сектор.

Следует признать, что влияние снижения нефтяных цен на сводный бюджет может быть сильнее. Равновесие счета текущих операций мы сможем сохранить при ценах на нефть в пределах 40-45 долларов США за баррель. Совокупные внешние активы коммерческих банков составляют 7,1 млрд манатов, а внешние обязательства -1,6 млрд манатов, чистые внешние активы - 5,2 млрд манатов".

Исполнительный директор центра считает, что баланс коммерческих банков страны находится в положительной зоне, что делает банковский сектор более устойчивым к внешним шокам: "Как правило, в таких ситуациях беспокойство вызывает вероятность усиления долларизации. Но в Азербайджане и так высокий уровень долларизации. Уровень долларизации депозитов в настоящее время составляет 55%, хотя до девальвации в начале 2015 года этот показатель составлял 37%. Значит, потенциал по долларизации депозитов по сравнению с пятью годами ранее снизился в 1,5 раза. Полное страхование вкладов и более высокая ставка по манатным депозитам также являются успокаивающим фактором для рынка. В кредитном портфеле одна треть приходится на инвалюту. При таком раскладе население и бизнес более спокойны, продажа валюты в банках осуществляется в прежнем порядке, курс маната стабилен. Нет ажиотажа и паники".

По его словам, на проведенном сегодня ЦБА депозитном аукционе по привлечению средств сроком на 14 дней, спрос составил 268 млн манатов, а средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным по итогам аукциона, составила 5,51%: "Если на манатные депозиты есть спрос по ставке в 5,51%, значит, никакой паники в банковском секторе нет. В то же время на валютном аукционе, проведенном сегодня в ЦБА с участием Государственного нефтяного фонда, полностью удовлетворен спрос в объеме 323,2 млн долларов США и спрос банков на наличную валюту.

Все это произошло на фоне обвала нефтяных цен до 30 долларов США. Выдержка населения, бизнеса и банков заслуживает похвалы. Следовательно, у нас выработался иммунитет к низким ценам на нефть. Одним словом, в Азербайджане правительство, бизнес и население лучше подготовились к низким ценам на нефть по сравнению с 2015 годом и другими странами региона, богатыми ресурсами. Помимо этого, длительное удержание низких цен на нефть не отвечает интересам ни одного из основных игроков рынка – Саудовской Аравии, России и США. Текущая ситуация временно сложилась вследствие снижения спроса на нефть в результате вспышки коронавируса, а также роста предложения из-за борьбы за рыночную долю. Во всех случаях правительство Азербайджана рассчитает риски и предпримет адекватные шаги".