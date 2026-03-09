Вугар Байрамов: Доходы Азербайджана от экспорта энергоресурсов могут превысить план

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Текущая волатильность на нефтяном рынке показывает, что доходы Азербайджана в 2026 году от продажи энергоресурсов могут быть выше первоначально запланированных.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов.

    По его словам, такая ситуация приведет к росту в 2026 году доходов госбюджета и валютных резервов страны:

    "Цена барреля нефти в госбюджете на 2026 год заложена на уровне $65. Речь идет о среднегодовой цене. Азербайджан заинтересован в долгосрочном балансе, а не в колебаниях на нефтяном рынке. Долгосрочный баланс на глобальных стратегических рынках должен определяться экономическими, а не политическими факторами. Но пока что политические факторы на мировых рынках преобладают над экономическими".

    Он отметил, что рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, с одной стороны, увеличивает доходы стран-экспортеров энергоресурсов, а с другой - усиливает вызовы для мировой экономики. По его словам, волатильность на нефтяном рынке также приводит к увеличению доходов Азербайджана от ее продажи.

    Депутат подчеркнул, что нефть марки Brent за последние дни подорожала примерно на 20%, продаваясь по цене выше $110 за баррель: "Это означает рост цен на нефть на 30% с начала операции США и Израиля против Ирана (с 28 февраля - ред.). Рост цен на нефть также оказал влияние на биржи. Риск глобальной рецессии привел к тому, что биржи в Азии начали эту неделю с серьезного падения".

    Байрамов отметил, что, по словам президента США, рост цен на нефть носит временный характер: "По его мнению, после окончания войны цены снова снизятся и стабилизируются. Однако большинство инвесторов в краткосрочной перспективе не ожидают резкого падения стоимости нефти. На цену нефти влияют не только сложности в Ормузском проливе, через который транспортируется 20% энергоресурсов, но и ситуация на Ближнем Востоке, а также снижение добычи. В странах Персидского залива уже фиксируется заметное сокращение добычи. В Ираке производство снизилось на 60%, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также были вынуждены уменьшить объемы добычи.

    С другой стороны, повреждение энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива не позволяет восстановить добычу в кратчайшие сроки. При этом желание США вывести на рынок дополнительно 300–400 млн баррелей нефти в сутки, как ожидается, существенно не изменят баланс на рынке".

