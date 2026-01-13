Вучич заявил, что российская доля в NIS может быть проданы в феврале-марте 2026 года

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 13 января, 2026
    • 13:43
    Российская часть акций сербской нефтяной компании NIS может быть продана в феврале-марте этого года.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

    Вучич заявил о своих ожиданиях передачи обязательных условий продажи нефтяной компании NIS, находящейся под санкциями США, в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) в течении 48 часов.

    Он отметил, что окончательный контракт на продажу доли российскими акционерами NIS может быть заключен в феврале или марте, после чего США могут продлить лицензию на деятельность NIS.

    Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Сербский президент Вучич сообщал что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

    NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время российский "Газпром нефть" владеет 50% NIS, а "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

