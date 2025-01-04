О нас

Вучич планирует обсудить с Путиным санкции против NIS

Вучич планирует обсудить с Путиным санкции против NIS Президент Сербии Александр Вучич запросит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 25-27 января в связи с подтверждением информации о введении Вашингтоном санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
Энергетика
4 января 2025 г. 15:25
Вучич планирует обсудить с Путиным санкции против NIS

Президент Сербии Александр Вучич запросит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 25-27 января в связи с подтверждением информации о введении Вашингтоном санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил в ходе заседания сербского правительства, в котором принял участие.

"США введут санкции не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие санкции против нашей компании NIS. Это не будут санкции против компаний с российской собственностью или финансируемых российскими банками, а прямые санкции против NIS. Это ставит нас в крайне сложное положение, - указал Вучич. - Связано ли это с какими-то попытками извне дестабилизировать ситуацию в нашей стране? Без доказательств я никого ни в чем обвинять не могу. Но, безусловно, это ставит нашу страну в тяжелое положение", - сказал он.

Сербский лидер отметил, что в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, курирующим вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, он выразил недовольство этим решением, указав на несправедливость по отношению к сербам.

"Я сказал заместителю госсекретаря, что мы не можем быть довольны таким решением, но оно грядет, и нет смысла жаловаться. Это явно несправедливо, но анализ этого мы оставим аналитикам", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа
30 декабря 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi