Вторая фаза Petlim завершится в июне

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вторая фаза контейнерного порта Petlim будет передана компании APM Terminals в июне этого года.
Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.
"Как вы знаете, завершена первая фаза Petlim. В порт уже причаливают судна, рассчитанные на 7-9 тысяч TEU. Вторая фаза проекта завершится в июне", - сказал З.Гахраманов.
По его словам, Petlim станет крупнейшим контейнерным портом Эгейского региона. После полного запуска порта в порт будут причаливать судна с 18 тыс. TEU.
Отметим, что 6 декабря прошлого года в контейнерном порту Petlim причалило первое контейнерное судно. Тем самым запущена первая фаза Petlim. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk. Потенциал первой фазы порта общей мощностью 1,5 млн. TEU составляет 800 тыс. TEU. Petkim Holding владеет 70%, инвестиционный банк Goldman Sachs - 30% Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта.
Проект Petlim поддерживается правительством Турции, его инвестиционная стоимость составляет 450 млн долларов.
Günel AbbasovaАвтор новости
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