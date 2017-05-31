Вторая фаза Petlim завершится в июне

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вторая фаза контейнерного порта Petlim будет передана компании APM Terminals в июне этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.

"Как вы знаете, завершена первая фаза Petlim. В порт уже причаливают судна, рассчитанные на 7-9 тысяч TEU. Вторая фаза проекта завершится в июне", - сказал З.Гахраманов.

По его словам, Petlim станет крупнейшим контейнерным портом Эгейского региона. После полного запуска порта в порт будут причаливать судна с 18 тыс. TEU.

Отметим, что 6 декабря прошлого года в контейнерном порту Petlim причалило первое контейнерное судно. Тем самым запущена первая фаза Petlim. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk. Потенциал первой фазы порта общей мощностью 1,5 млн. TEU составляет 800 тыс. TEU. Petkim Holding владеет 70%, инвестиционный банк Goldman Sachs - 30% Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта.

Проект Petlim поддерживается правительством Турции, его инвестиционная стоимость составляет 450 млн долларов.