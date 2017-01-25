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    ВР готова сокращать нефтедобычу по требованию участников сделки ОПЕК

    Компания самостоятельно не решает данный вопрос, так как он находится в компетенции регуляторов конкретных стран

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Британская нефтегазовая компания ВР готова сокращать производство нефти в странах, участвующих в венском соглашении ОПЕК, если их регуляторы потребуют этого.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил журналистам глава британской ВР Роберт Дадли.

    По его словам, компания самостоятельно не решает данный вопрос, так как он находится в компетенции регуляторов конкретных стран, где BP ведет добычу.

    "У нас есть сейчас производство в Абу-Даби, на котором это отразится. Также Азербайджан сегодня объявил, что произведёт некоторые сокращения. Мы, как компания, не делаем подобных решений. Это дело регулятора", — пояснил он.

    ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

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