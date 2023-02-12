Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции

Восстановлена погрузка на танкера на терминале Джейхан в Турции для последующей отправки на мировые рынки азербайджанской нефти, доставляемой сюда по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Восстановлена погрузка на танкера на терминале Джейхан в Турции для последующей отправки на мировые рынки азербайджанской нефти, доставляемой сюда по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом Report сообщили в компании BP Azerbaijan, являющейся оператором разработки "Азери-Чираг-Гюнешли", откуда поставляется нефть в порт Джейхан на Средиземном море.

Как ранее сообщал Report, отгрузка нефти из Джейхана была приостановлена компанией Botas International Limited (BIL), являющейся оператором турецкого участка БТД и терминала в Джейхане.

Это было сделано из-за обнаружения утечки нефти на одном из нефтеналивных причалов, получивших повреждение в результате сильного землетрясения 6 февраля в этом регионе Турции.

По словам менеждера по связям с общественностью BP Тамам Баятлы, была сделана оценка повреждений, произведен необходимый ремонт и после тестов, убедившись в полной безопасности причальных установок, оператор возобновил погрузку нефти на танкера для последующей отправки на мировые рынки.

Несмотря на приостановку отгрузки из Джейхана, прокачка азербаджанской нефти по БТД продолжалась. Она доставлялась для хранения в цистернах джейханского терминала. По словам представителя BP, пока компания продолжает прокачку нефти по нефтепроводу БТД с Сангачальского терминала в Баку. Нефть доставляется в Джейхан и наполняется в имеющиеся здесь цистерны для хранения.

В порту Джейхан имеются 7 цистерн для хранения нефти каждая емкостью 1 млн баррелей.

Суточная пропускная способности линии составляет 1,2 млн баррелей. По БТД с отгрузкой из Джейхана осуществляется экспорт нефти также другого происхождения, в частности из Казахстана.