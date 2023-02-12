О нас

Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции

Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции Восстановлена погрузка на танкера на терминале Джейхан в Турции для последующей отправки на мировые рынки азербайджанской нефти, доставляемой сюда по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Энергетика
12 февраля 2023 г. 17:20
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции

Восстановлена погрузка на танкера на терминале Джейхан в Турции для последующей отправки на мировые рынки азербайджанской нефти, доставляемой сюда по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом Report сообщили в компании BP Azerbaijan, являющейся оператором разработки "Азери-Чираг-Гюнешли", откуда поставляется нефть в порт Джейхан на Средиземном море.

Как ранее сообщал Report, отгрузка нефти из Джейхана была приостановлена компанией Botas International Limited (BIL), являющейся оператором турецкого участка БТД и терминала в Джейхане.

Это было сделано из-за обнаружения утечки нефти на одном из нефтеналивных причалов, получивших повреждение в результате сильного землетрясения 6 февраля в этом регионе Турции.

По словам менеждера по связям с общественностью BP Тамам Баятлы, была сделана оценка повреждений, произведен необходимый ремонт и после тестов, убедившись в полной безопасности причальных установок, оператор возобновил погрузку нефти на танкера для последующей отправки на мировые рынки.

Несмотря на приостановку отгрузки из Джейхана, прокачка азербаджанской нефти по БТД продолжалась. Она доставлялась для хранения в цистернах джейханского терминала. По словам представителя BP, пока компания продолжает прокачку нефти по нефтепроводу БТД с Сангачальского терминала в Баку. Нефть доставляется в Джейхан и наполняется в имеющиеся здесь цистерны для хранения.

В порту Джейхан имеются 7 цистерн для хранения нефти каждая емкостью 1 млн баррелей.

Суточная пропускная способности линии составляет 1,2 млн баррелей. По БТД с отгрузкой из Джейхана осуществляется экспорт нефти также другого происхождения, в частности из Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Ceyhan terminalında Azərbaycan neftinin yüklənməsi bərpa olunub

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi